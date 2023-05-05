Песков: Путин обсудил с членами Совбеза вопросы подготовки к празднованию Дня Победы
Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
- kremlin.ru
«Обсуждался ряд вопросов, связанных с подготовкой празднования Дня Победы», — отметил он.
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 65% жителей России считают День Победы самым важным праздником.
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