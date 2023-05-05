В Петропавловске-Камчатском задержали подростка за попытку зарезать своего отца
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на региональное СУ СК России.
Инцидент произошёл в апреле в квартире дома на улице Николаевой-Терешковой В.В., однако известно о нём стало только сейчас.
Сообщается, что подросток решил убить отца из-за личной неприязни. В ходе нападения он нанёс пострадавшему два ножевых удара, однако тот сумел оказать сопротивление и выжил.
Школьника задержала полиция.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Ранее сайт Nation News сообщил, что москвич, толкнувший 15-летнего школьника под колёса электропоезда метро, направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.