В Петропавловске-Камчатском задержали подростка за попытку зарезать своего отца

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту нападения 16-летнего подростка с ножом на своего отца.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на региональное СУ СК России.

Инцидент произошёл в апреле в квартире дома на улице Николаевой-Терешковой В.В., однако известно о нём стало только сейчас.

Сообщается, что подросток решил убить отца из-за личной неприязни. В ходе нападения он нанёс пострадавшему два ножевых удара, однако тот сумел оказать сопротивление и выжил.

Школьника задержала полиция.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее сайт Nation News сообщил, что москвич, толкнувший 15-летнего школьника под колёса электропоезда метро, направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.