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В Москве жителей старшего поколения обучат работе с соцсетями

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Столичная школа блогеров запустила образовательные курсы для жителей старшего возраста по освоению навыков работы с медиа и социальными сетями.
В Москве жителей старшего поколения обучат работе с соцсетями

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Руководитель столичного Департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак рассказал, что обучающиеся смогут освоить регистрацию в соцсетях, монтаж видео и редактирование фото, а также узнать о других особенностях ведения аккаунтов в интернете.

Занятия будут проходить раз в неделю.

Ранее, как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с пятилетием проекта «Московское долголетие».

 

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