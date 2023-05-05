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Автоюрист Кузьмина раскрыла нюансы составления европротокола в случае ДТП во дворе

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Автоюрист Екатерина Кузьмина рассказала, что делать в случае ДТП, которое произошло во дворе многоквартирного дома, где зачастую очень мало места и трудно парковаться.
Автоюрист Кузьмина раскрыла нюансы составления европротокола в случае ДТП во дворе
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Stark

Ни в коем случае нельзя покидать место происшествия во дворе ни виновнику, ни пострадавшему, за это могут лишить прав или арестовать, предупредила Кузьмина в беседе с Тульской службой новостей.

Она также отметила, что иногда водители могут самостоятельно оформить европротокол, не дожидаясь сотрудников ГИБДД. Это применимо в тех случаях, когда в аварии нет пострадавших, а ущерб от неё незначительный.

«Максимальная сумма компенсации в таком случае составит 100 тыс. рублей. Если же регистрировать аварию с помощью мобильного приложения «ДТП.Европротокол», эта сумма возрастёт до 400 тыс. рублей», — уточнила автоюрист.

Ранее автоэксперт Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по приобретению машины в 2023 году. В частности, он посоветовал узнать, не находится ли выбранная модель в списке самых угоняемых.

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