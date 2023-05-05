В Тюменской области заработала горячая линия по вопросам эвакуации из соцучреждений Успенки
- РИА Новости
- © Наталья Горшкова
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства региона.
«В Тюменской области работают горячие линии для родственников эвакуированных вчера, 4 мая, из учреждений соцобслуживания в селе Успенка. Подопечные учреждений получают необходимый уход, организовано питание и лекарственное обеспечение», — говорится в сообщении.
Уточняется, что все эвакуированные вернутся обратно после стабилизации обстановки в регионе и по согласованию с МЧС.
Ранее сайт Nation News сообщал, что в Амурской области режим ЧС из-за лесных пожаров действует на всей территории региона.