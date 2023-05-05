В Тюменской области заработала горячая линия по вопросам эвакуации из соцучреждений Успенки

Для родственников эвакуированных из-за пожара постояльцев социальных учреждений села Успенка Тюменской области начали работу горячие линии.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«В Тюменской области работают горячие линии для родственников эвакуированных вчера, 4 мая, из учреждений соцобслуживания в селе Успенка. Подопечные учреждений получают необходимый уход, организовано питание и лекарственное обеспечение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все эвакуированные вернутся обратно после стабилизации обстановки в регионе и по согласованию с МЧС.

Ранее сайт Nation News сообщал, что в Амурской области режим ЧС из-за лесных пожаров действует на всей территории региона.