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В Тюменской области заработала горячая линия по вопросам эвакуации из соцучреждений Успенки

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Для родственников эвакуированных из-за пожара постояльцев социальных учреждений села Успенка Тюменской области начали работу горячие линии.
В Тюменской области заработала горячая линия по вопросам эвакуации из соцучреждений Успенки
  • РИА Новости
  • © Наталья Горшкова

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«В Тюменской области работают горячие линии для родственников эвакуированных вчера, 4 мая, из учреждений соцобслуживания в селе Успенка. Подопечные учреждений получают необходимый уход, организовано питание и лекарственное обеспечение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все эвакуированные вернутся обратно после стабилизации обстановки в регионе и по согласованию с МЧС.

Ранее сайт Nation News сообщал, что в Амурской области режим ЧС из-за лесных пожаров действует на всей территории региона.

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