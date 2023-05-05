Депутат Бессараб: Роспотребнадзор большое внимание уделяет детским товарам
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«У нас сегодня есть Роспотребнадзор, который большое внимание уделяет детским товарам. Всё, что касается дополнительных мер, на мой взгляд, совершенно избыточно, поскольку только затруднит работу и доставку соответствующих товаров. Скорее всего, это приведёт к непониманию потребителей», — считает парламентарий.
Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать государственный орган по морально-нравственному и психологическому контролю за товарами для детей. По его словам, такое решение будет способствовать воспитанию подрастающего поколения в гармонии с традиционными российскими ценностями и культурными ориентирами.
В январе в Роскачестве анонсировали проверку игрушечных чебурашек.