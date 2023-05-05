Депутат Бессараб: Роспотребнадзор большое внимание уделяет детским товарам

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение создать государственный орган для контроля за товарами для детей.

«У нас сегодня есть Роспотребнадзор, который большое внимание уделяет детским товарам. Всё, что касается дополнительных мер, на мой взгляд, совершенно избыточно, поскольку только затруднит работу и доставку соответствующих товаров. Скорее всего, это приведёт к непониманию потребителей», — считает парламентарий.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать государственный орган по морально-нравственному и психологическому контролю за товарами для детей. По его словам, такое решение будет способствовать воспитанию подрастающего поколения в гармонии с традиционными российскими ценностями и культурными ориентирами.

В январе в Роскачестве анонсировали проверку игрушечных чебурашек.