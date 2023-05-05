В Госдуме предложили новые виды поддержки для молодых семей с детьми
- РИА Новости
Каждой молодой семье с ребёнком в вузе должны предоставлять отдельную комнату, однако такое пока есть не везде, сообщила она в разговоре с URA.RU.
«Как только создаётся семья, рождается ребёнок, то в первоочередном порядке выделяется место, где жить. Это может быть специализированная аренда, выплаты, так как ипотеку этим людям никто не даст», — уточнила Буцкая.
Она подчеркнула, что в первую очередь для повышения рождаемости необходимо помогать молодым парам до 25 лет.
Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за 2022 год выдали 21,7 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 млрд рублей.