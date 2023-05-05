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В Госдуме предложили новые виды поддержки для молодых семей с детьми

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая выразила мнение, что молодые семьи, которые не могут позволить себе ипотеку, нужно обеспечить семейными общежитиями при вузах или представлять им аренду на льготных условиях. На эти цели должны выделяться специализированные выплаты.
В Госдуме предложили новые виды поддержки для молодых семей с детьми
  • РИА Новости

Каждой молодой семье с ребёнком в вузе должны предоставлять отдельную комнату, однако такое пока есть не везде, сообщила она в разговоре с URA.RU.

«Как только создаётся семья, рождается ребёнок, то в первоочередном порядке выделяется место, где жить. Это может быть специализированная аренда, выплаты, так как ипотеку этим людям никто не даст», — уточнила Буцкая.

Она подчеркнула, что в первую очередь для повышения рождаемости необходимо помогать молодым парам до 25 лет.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за 2022 год выдали 21,7 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 млрд рублей.

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