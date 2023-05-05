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Осуждённый на 8,5 года лишения свободы экс-депутат Илья Яшин закрыл ИП

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RT
Экс-председатель Совета депутатов московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин* ликвидировал зарегистрированное на его ИП, что следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс». Оппозиционный политик отбывает наказание по обвинительному приговору, связанному с фейками в отношении российской армии.

Как следует из данных системы проверки контрагентов «СПАРК-Интерфакс», 2 мая 2023 года Илья Яшин подал в налоговые органы заявление о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Заявление было удовлетворено в тот же день, после чего ИП Яшина прекратило существование.

Как ранее сообщал RT, Яшин зарегистрировал свой статус индивидуального предпринимателя 3 августа 2021 года. Согласно указанному виду деятельности, его ИП специализировалось на производстве кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

19 апреля 2023 года Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Ильи Яшина и оставил в силе приговор Мещанского суда: 8,5 года лишения свободы за распространение фейков о российской армии.

 

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.

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