Осуждённый на 8,5 года лишения свободы экс-депутат Илья Яшин закрыл ИП
Как следует из данных системы проверки контрагентов «СПАРК-Интерфакс», 2 мая 2023 года Илья Яшин подал в налоговые органы заявление о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Заявление было удовлетворено в тот же день, после чего ИП Яшина прекратило существование.
Как ранее сообщал RT, Яшин зарегистрировал свой статус индивидуального предпринимателя 3 августа 2021 года. Согласно указанному виду деятельности, его ИП специализировалось на производстве кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.
19 апреля 2023 года Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Ильи Яшина и оставил в силе приговор Мещанского суда: 8,5 года лишения свободы за распространение фейков о российской армии.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.