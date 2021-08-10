Экс-депутат Илья Яшин открыл ИП в сфере шоу-бизнеса

Бывший председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин зарегистрировал ИП в сфере шоу-бизнеса. Соответствующая информация появилась в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Яшин поставил ИП на учёт 3 августа. Согласно указанному виду деятельности, компания может производить кинофильмы, видеофильмы и телевизионные программы.

В июле Яшин объявил, что уходит с поста главы Красносельского района.

«Важное объявление. Сегодня я написал заявление об отставке с поста главы округа и остаюсь рядовым мундепом. Хочу вывести свою команду из-под удара и обеспечить здоровую ротацию», — написал он в Twitter.

Бывший юрист ФБК* Виталий Серуканов прокомментировал RT решение Яшина о создании ИП. По его мнению, экс-депутату это необходимо для легализации дохода.

«Попытка Яшина создать юрлицо направлена только на то, чтобы легализовать свой чёрный доход. Больше за этим манёвром я ничего не вижу, в том числе зная Яшина на протяжении многих лет», — высказал мнение Серуканов.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.