Автоэксперт Шапарин посоветовал вызывать ГИБДД, чтобы защититься от мошенников при ДТП
В интервью радио Sputnik он объяснил, что автоподставы бывают разных видов. Так, например, мошенники могут провоцировать ДТП с участием подержанных машин премиум-класса.
«Мошенник за рулём такой машины устраивает или провоцирует аварию, а потом уверяет другого водителя, что тот поцарапал якобы дорогой автомобиль и должен заплатить за это большие деньги», — отметил Шапарин.
По его словам, отпугнуть их можно одной фразой: «Вызываем ГИБДД, оформляем ДТП».
Ранее Шапарин в беседе с НСН выразил мнение, что функции по аккредитации операторов техосмотров должны перейти к государственному регулятору.