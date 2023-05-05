Автоэксперт Шапарин посоветовал вызывать ГИБДД, чтобы защититься от мошенников при ДТП

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как действовать в случае автоподставы.

В интервью радио Sputnik он объяснил, что автоподставы бывают разных видов. Так, например, мошенники могут провоцировать ДТП с участием подержанных машин премиум-класса.

«Мошенник за рулём такой машины устраивает или провоцирует аварию, а потом уверяет другого водителя, что тот поцарапал якобы дорогой автомобиль и должен заплатить за это большие деньги», — отметил Шапарин.

По его словам, отпугнуть их можно одной фразой: «Вызываем ГИБДД, оформляем ДТП».

Ранее Шапарин в беседе с НСН выразил мнение, что функции по аккредитации операторов техосмотров должны перейти к государственному регулятору.