Автоэксперт Шапарин прокомментировал ситуацию с аккредитацией операторов техосмотров

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин выразил мнение, что функции по аккредитации операторов техосмотров должны перейти к государственному регулятору.

«Страховые компании уже много лет покрывают существование в России возможности покупки техосмотра. Много лет контролируют эту систему, сами признавались, что в 90% техосмотр продаётся», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, в итоге для большинства машин техосмотр отменили, а страховые компании продолжили курировать данную тему.

«Потому закономерно и оправданно передать эти функции государственному регулятору», — добавил Шапарин.

Ранее автор и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor выразил мнение, что электромобили могут быть хороши там, где есть частные дома, но не в больших городах.