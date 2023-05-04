Автоэксперт Шапарин прокомментировал ситуацию с аккредитацией операторов техосмотров
- РИА Новости
«Страховые компании уже много лет покрывают существование в России возможности покупки техосмотра. Много лет контролируют эту систему, сами признавались, что в 90% техосмотр продаётся», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, в итоге для большинства машин техосмотр отменили, а страховые компании продолжили курировать данную тему.
«Потому закономерно и оправданно передать эти функции государственному регулятору», — добавил Шапарин.
Ранее автор и ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor выразил мнение, что электромобили могут быть хороши там, где есть частные дома, но не в больших городах.