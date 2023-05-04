Гериатр Ткачёва рассказала о плюсах работы в саду для пожилых людей
- РИА Новости
«Среди положительных моментов можно отметить улучшение гибкости и мобильности, развитие мелкой моторики рук, повышение силы и выносливости, снижение уровня стресса, поднятие самооценки», — сказала она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По её словам, важно сделать садовые пространства удобнее, адаптировать инструменты и оборудование.
Как отметила Ткачёва, важно сразу лечить любые порезы, синяки или укусы насекомых.
Кроме того, рекомендуется уменьшить время нахождения на открытом солнце и пить достаточно воды.
Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ФАН объяснил новые правила разведения открытого огня на дачных участках.