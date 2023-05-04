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Акции в честь Дня Победы состоятся в школах и вузах Волгограда

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Волгоградские школьники и студенты примут участие в праздновании Дня Победы. В учебных заведениях проводятся тематические занятия и другие мероприятия.
Акции в честь Дня Победы состоятся в школах и вузах Волгограда
  • РИА Новости

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональный комитет образования, науки и молодёжной политики.

В школах, в частности, оформляют «Стены памяти» — специальные стенды с фотографиями ветеранов. Также запущена акция «Живая книга памяти».

Школьники и студенты принимают участие в таких проектах, как «Парад у дома ветерана», «Песни Победы», «Сад памяти», «Без срока давности».

Также стало известно, что в Севастополе проведут более 150 мероприятий в честь 9 Мая, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.

Например, 5 мая состоится показ концерта-спектакля «Победа за нами!», а 6 мая на Мемориальном комплексе «Сапун-гора» пройдёт историко-патриотический фестиваль «Знамёна Славы».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проведут 300 концертов и фестивалей в рамках празднования Дня Победы.

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