Доля кнопочных телефонов российских брендов достигла рекордных 60% в I квартале
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
Доля отечественных марок в штуках в I квартале 2023 года действительно составила около 60%, отметили в МТС.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что рост доли российских телефонов связан с тем, что многие из этих марок продвигаются ретейлерами и операторами.
«Компании, которые продают аппараты собственных брендов, не связаны рядом обязательств перед выпускающими аппараты китайскими организациями. Они могут выстраивать маркетинг и продвижение так, как им нужно, продавать столько аппаратов, сколько смогут, и зачастую использовать для продвижения собственные розничные сети», — пояснил он.
Ранее Эльдар Муртазин в беседе с НСН высказался об идее создания в России платформы электронных сим-карт.