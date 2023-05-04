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Доля кнопочных телефонов российских брендов достигла рекордных 60% в I квартале

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Доля кнопочных телефонов российских брендов в натуральном выражении достигла 60% в I квартале 2023 года, что является рекордным показателем для отечественных марок, заявили в «М.Видео-Эльдорадо».
Доля кнопочных телефонов российских брендов достигла рекордных 60% в I квартале
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Доля отечественных марок в штуках в I квартале 2023 года действительно составила около 60%, отметили в МТС.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что рост доли российских телефонов связан с тем, что многие из этих марок продвигаются ретейлерами и операторами.

«Компании, которые продают аппараты собственных брендов, не связаны рядом обязательств перед выпускающими аппараты китайскими организациями. Они могут выстраивать маркетинг и продвижение так, как им нужно, продавать столько аппаратов, сколько смогут, и зачастую использовать для продвижения собственные розничные сети», — пояснил он.

Ранее Эльдар Муртазин в беседе с НСН высказался об идее создания в России платформы электронных сим-карт.

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