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Песков — о заявлении США по атакам БПЛА на Кремль: мы сказали именно то, что хотели

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Белого дома о непричастности к атакам дронов на Кремль, заявил, что в Кремле сказали то, что хотели сказать.
Песков — о заявлении США по атакам БПЛА на Кремль: мы сказали именно то, что хотели
  • РИА Новости

«Мы именно сказали то, что хотели», — заявил РИА Новости Песков, комментируя слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США не имеют к атаке никакого отношения.

Ранее Песков заявил, что Украина не могла принять решение об атаке на Кремль без США.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Два БПЛА были выведены из строя.

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