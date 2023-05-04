Песков — о заявлении США по атакам БПЛА на Кремль: мы сказали именно то, что хотели
- РИА Новости
«Мы именно сказали то, что хотели», — заявил РИА Новости Песков, комментируя слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США не имеют к атаке никакого отношения.
Ранее Песков заявил, что Украина не могла принять решение об атаке на Кремль без США.
В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Два БПЛА были выведены из строя.