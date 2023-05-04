Песков — о заявлении США по атакам БПЛА на Кремль: мы сказали именно то, что хотели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Белого дома о непричастности к атакам дронов на Кремль, заявил, что в Кремле сказали то, что хотели сказать.

«Мы именно сказали то, что хотели», — заявил РИА Новости Песков, комментируя слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США не имеют к атаке никакого отношения.

Ранее Песков заявил, что Украина не могла принять решение об атаке на Кремль без США.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Два БПЛА были выведены из строя.