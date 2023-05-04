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Объявлена деловая программа фестиваля #Мы_На_Связи

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Стала известна деловая программа первого Всероссийского молодёжного фестиваля #Мы_На_Связи, организованного при поддержке Минцифры России и Экспертного центра карьеры при Минобрнауки России.
Объявлена деловая программа фестиваля #Мы_На_Связи
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В числе спикеров — глава Минцифры Максут Шадаев, заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, генеральный директор АО «СУЭК» и член совета директоров Геомирагро Максим Басов, генеральный директор ПАО «Микрон» и АНО Консорциум «Телекоммуникационные технологии» Гульнара Хасьянова.

Фестиваль будет проходить 24—25 мая в технопарке «Сколково». Деловая программа предусмотрена для каждого из треков.

«На площадке будет организовано более 15 тематических зон, посвящённых разным категориям отрасли. Среди них — микроэлектроника и телеком-технологии, квантовые технологии, VR&AR, робототехника, искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровизация промышленности и многие другие», — говорится в сообщении.

На фестивале ожидается участие более 2000 студентов из разных регионов России.

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