Объявлена деловая программа фестиваля #Мы_На_Связи
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В числе спикеров — глава Минцифры Максут Шадаев, заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, генеральный директор АО «СУЭК» и член совета директоров Геомирагро Максим Басов, генеральный директор ПАО «Микрон» и АНО Консорциум «Телекоммуникационные технологии» Гульнара Хасьянова.
Фестиваль будет проходить 24—25 мая в технопарке «Сколково». Деловая программа предусмотрена для каждого из треков.
«На площадке будет организовано более 15 тематических зон, посвящённых разным категориям отрасли. Среди них — микроэлектроника и телеком-технологии, квантовые технологии, VR&AR, робототехника, искусственный интеллект, кибербезопасность, цифровизация промышленности и многие другие», — говорится в сообщении.
На фестивале ожидается участие более 2000 студентов из разных регионов России.