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Балицкий: Вечный огонь вновь зажгли в 16 населённых пунктах Запорожской области

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Вечный огонь вновь зажгли в 16 населённых пунктах Запорожской области. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Балицкий: Вечный огонь вновь зажгли в 16 населённых пунктах Запорожской области
  • РИА Новости

«В Запорожской области уже восстановлена работа 16 Вечных огней, которые требовали газификации и ремонта», — написал он в Telegram.

Балицкий отметил, что объекты в населённых пунктах Терпенье, Семёновка, Радионовка, Ефремовка, Новое, Акимовка, Весёлое, Приазовское, Приморское, Андреевка, Осипенко, Васильевка, Старобогдановка, Тимошовка, Энергодар и Днепрорудный долгие годы были отключены.

Ранее стало известно, что во всероссийской акции «Верни герою имя», приуроченной к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 34 989 юнармейцев и более 43 тыс. горожан со всей страны.

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