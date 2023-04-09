Почти 35 тысяч юнармейцев приняли участие в акции «Верни герою имя»

Во всероссийской акции «Верни герою имя», приуроченной к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 34 989 юнармейцев и более 43 тыс. горожан со всей страны.

Участники движения наводят порядок на обелисках, мемориалах и воинских захоронениях, раздают прохожим карточки с информацией о героях, а также ведут поиск архивных сведений о погибших защитниках Отечества.

Всего с начала акции приведено в порядок 1716 обелисков и мемориалов, 1847 воинских захоронений, 1075 Вечных огней и Огней памяти.

В ноябре сообщалось, что 30 юнармейцев помогли подготовить к отправке более 150 тыс. детских писем для участников спецоперации.

Всего с начала специальной военной операции было отправлено более 400 тыс. детских писем в рамках всероссийской акции «Письмо солдату».