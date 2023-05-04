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Решетников заявил, что реальные доходы населения в 2023 году вырастут на 4%

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Министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что реальные доходы населения в 2023 году вырастут на 4%.
Решетников заявил, что реальные доходы населения в 2023 году вырастут на 4%
  • РИА Новости

Его слова приводит ТАСС.

«Потребительский спрос основан на росте реальных доходов населения, почти 4% мы закладываем, причём будут расти все основные компоненты», — отметил он. 

Ранее в Росстате сообщили, что реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в I квартале 2023 года выросли на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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