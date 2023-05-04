Решетников заявил, что реальные доходы населения в 2023 году вырастут на 4%

Министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что реальные доходы населения в 2023 году вырастут на 4%.

Его слова приводит ТАСС.

«Потребительский спрос основан на росте реальных доходов населения, почти 4% мы закладываем, причём будут расти все основные компоненты», — отметил он.

Ранее в Росстате сообщили, что реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в I квартале 2023 года выросли на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.