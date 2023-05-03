Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале выросли на 0,1%

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в I квартале 2023 года выросли на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом, как пишет ТАСС, следует из данных Росстата.

Вместе с тем к IV кварталу 2022 года показатель снизился на 28,2%.

В начале апреля российский лидер отметил, что реальная зарплата в России в этом году должна увеличиться на 3—5%, а реальные располагаемые доходы населения — на 2-3%.

Путин также заявил, что реальные зарплаты в целом по стране растут, хотя пока скромными темпами.

Ранее газета «Известия» опубликовала результаты исследования, в котором россияне назвали спонтанные покупки самой вредной финансовой привычкой.