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Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале выросли на 0,1%

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Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в I квартале 2023 года выросли на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале выросли на 0,1%
  • РИА Новости

Об этом, как пишет ТАСС, следует из данных Росстата.

Вместе с тем к IV кварталу 2022 года показатель снизился на 28,2%.

В начале апреля российский лидер отметил, что реальная зарплата в России в этом году должна увеличиться на 3—5%, а реальные располагаемые доходы населения — на 2-3%.

Путин также заявил, что реальные зарплаты в целом по стране растут, хотя пока скромными темпами.

Ранее газета «Известия» опубликовала результаты исследования, в котором россияне назвали спонтанные покупки самой вредной финансовой привычкой.

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