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Путин выступит на военном параде 9 Мая

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин выступит на военном параде 9 Мая.
Путин выступит на военном параде 9 Мая
  • РИА Новости

На вопрос, можно ли ожидать каких-либо изменений в программе парада на фоне недавних атак беспилотников на Кремль, Песков сказал: «Нет, готовится обычный парад».

«Это всё, что я могу сказать. Будет выступать президент, как это обычно бывает», — отметил он.

По его словам, будут приняты дополнительные меры безопасности.

Ранее стало известно, что доступ на Красную площадь в Москве с 27 апреля по 10 мая ограничен в связи с подготовкой ко Дню Победы.

Генеральная репетиция парада Победы состоится 7 мая на Красной площади, сам парад — 9 мая. 

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