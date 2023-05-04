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Клуб НХЛ «Сан-Хосе» объявил о подписании контракта с российским вратарём Романовым

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» объявил о подписании контракта новичка с российским голкипером Георгием Романовым.

«Георгий имеет габариты, атлетичен и очень хорошо двигается. Мы чувствуем, что у него достаточно хороший багаж для того, чтобы добиться успеха», — цитирует генменеджера клуба Майка Грира пресс-служба команды.

Соглашение с россиянином рассчитано на два года. Заработная плата игрока не разглашается. Права на голкипера принадлежат екатеринбургскому «Автомобилисту», за который он играет с сезона-2019/20.

Всего за карьеру в составе «Горняка-УГМК» хоккеист сыграл 84 матча, отразил 91,5% бросков при коэффициенте надёжности 2,62.

Ранее пресс-служба хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» сообщила о подписании контракта новичка с Артёмом Гурьевым.

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