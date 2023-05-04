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Приговор трём обвиняемым по делу о пожаре в лагере «Холдоми» вступил в силу

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Приговор трём обвиняемым по делу о трагедии в лагере «Холдоми» под Хабаровском вступил в силу.
Приговор трём обвиняемым по делу о пожаре в лагере «Холдоми» вступил в силу
  • РИА Новости

«Осуждённые не согласились с решением районного суда и обжаловали приговор в апелляционной инстанции. Хабаровским краевым судом доводы жалоб сторон защиты о невиновности отклонены, наказание оставлено без изменения. Приговор вступил в законную силу», — цитирует РИА Новости сообщение.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошёл в ночь на 23 июля 2019 года.

Из 26 палаток сгорели 20. На месте погибла девочка, ещё трое детей умерли в больнице от ожогов.

Владельцу лагеря было назначено наказание в виде девяти лет колонии с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних, сроком на три года. Директору лагеря — восемь лет колонии общего режима.

Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактики работы по Солнечному району был приговорён к четырём годам колонии.

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