Приговор трём обвиняемым по делу о пожаре в лагере «Холдоми» вступил в силу

Приговор трём обвиняемым по делу о трагедии в лагере «Холдоми» под Хабаровском вступил в силу.

«Осуждённые не согласились с решением районного суда и обжаловали приговор в апелляционной инстанции. Хабаровским краевым судом доводы жалоб сторон защиты о невиновности отклонены, наказание оставлено без изменения. Приговор вступил в законную силу», — цитирует РИА Новости сообщение.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошёл в ночь на 23 июля 2019 года.

Из 26 палаток сгорели 20. На месте погибла девочка, ещё трое детей умерли в больнице от ожогов.

Владельцу лагеря было назначено наказание в виде девяти лет колонии с лишением права занимать должности, связанные с воспитанием несовершеннолетних, сроком на три года. Директору лагеря — восемь лет колонии общего режима.

Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактики работы по Солнечному району был приговорён к четырём годам колонии.