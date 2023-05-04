E1: в Нижнем Тагиле полугодовалый ребёнок умер спустя день после посещения врача

В Нижнем Тагиле полугодовалый ребёнок умер спустя день после посещения врача, рассказала порталу E1 мама малыша Екатерина Фуражкова.

В сообщении говорится, что мальчик Матвей родился недоношенным и начал кашлять спустя несколько дней после рождения. Мать рассказала, что регулярно обращалась к врачам с просьбой вылечить сына.

«Полгода нас гоняли по больницам и говорили, что у сына бронхит», — заявила она.

По её словам, медики назначали ингаляции и антибиотики, несколько раз госпитализировали мальчика и отправляли на реабилитацию.

21 февраля женщина пришла с сыном на приём к педиатру в поликлинику.

«Врач сказала продолжать ингаляции — и всё. Она напрямую говорила: «Я уже не знаю, что делать с вашим кашлем» — и разводила руками», — заявила женщина.

По её словам, 23 февраля мальчик умер дома. В результате посмертного исследования было выяснено, что причиной смерти ребёнка стал острый обструктивный ларингит, осложнившийся асфиксией от отёка гортани.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на Минздрав Московской области писала, что в Сергиевом Посаде врачи спасли двух детей, которые были экстренно госпитализированы с инородными телами в желудках.