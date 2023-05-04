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Конструктора бронемашины «Тигр» осудили на четыре года за ущерб на 6,7 млн рублей

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Полковник Андрей Колтуков, бывший начальник ФГУ 21-го НИИ Минобороны, который разрабатывал бронетехнику для нужд российской армии, в том числе бронеавтомобиль «Тигр», приговорён к четырём годам лишения свободы за фиктивное трудоустройство пятерых человек.
Конструктора бронемашины «Тигр» осудили на четыре года за ущерб на 6,7 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на приговор 235-го Гарнизонного военного суда. 

Как установил суд, с 2011 по 2018 год обвиняемый фиктивно устроил на должности лаборантов пять человек, которые фактически не исполняли обязанности, участвовав периодически только в заседаниях диссертационного совета. При этом данным сотрудникам была выплачена зарплата на сумму более 6,8 млн рублей. 

Суд признал Колтукова виновным по ч. 3 ст. 285 УК России (превышение полномочий с причинением тяжких последствий).

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определённые должности сроком на два года.

Кроме того, суд обязал Колтукова выплатить сумму ущерба — 6,7 млн рублей. 

Подсудимый вину не признал, однако частично погасил ущерб, выплатив 120 тыс. рублей.

В апреле Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 12 годам колонии общего режима экс-помощницу бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасию Алексееву. Её признали виновной в получении взяток.

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