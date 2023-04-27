Суд в Москве приговорил экс-помощницу Дворковича к 12 годам колонии по делу о взятках
- РИА Новости
«По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом 75 млн рублей», — цитирует ТАСС сообщение.
Также Алексеевой запрещено занимать должности в системе государственного и муниципального управления на срок 15 лет.
Она лишена медали ордена «За заслуги перед Отечеством 2-й степени».
Второй обвиняемый по делу — генеральный директор компании «Медполимерпром» Дмитрий Борисов — получил 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на шесть лет. Ему также назначили штраф в размере почти 70 млн рублей.
По данным следствия, Алексеева получила взятку в виде поездок на отдых в Таиланд и Доминиканскую Республику, в обоих случаях билеты и путёвки стоили свыше 2 млн рублей.
В этот период она была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность зампредседателя правительства.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что начальнику отдела главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил России полковнику Ивану Мертвищеву вынесли приговор по уголовному делу о получении взятки в виде стиральной машины Bosch.
Его оштрафовали на 400 тыс. рублей и запретили занимать должности в государственных органах в течение двух лет.