Шульгинов назвал разовой мерой увеличение тарифов на передачу электроэнергии на 6,3%

Увеличение с мая тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети на 6,3% является разовой мерой, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.

«Это разовая мера, которая касается только тарифа ФСК («Федеральной сетевой компании — Россети». — RT), она не затрагивает население», — цитирует его РИА Новости.

Правительство России распорядилось с 1 мая увеличить на 6,3% тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с «Москвой 24» заявила, что для экономии на оплате ЖКУ можно отказаться от неиспользуемых услуг.