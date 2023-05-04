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Шульгинов назвал разовой мерой увеличение тарифов на передачу электроэнергии на 6,3%

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Увеличение с мая тарифов на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети на 6,3% является разовой мерой, заявил министр энергетики России Николай Шульгинов.
Шульгинов назвал разовой мерой увеличение тарифов на передачу электроэнергии на 6,3%
  • Gettyimages.ru

«Это разовая мера, которая касается только тарифа ФСК («Федеральной сетевой компании — Россети». — RT), она не затрагивает население», — цитирует его РИА Новости.

Правительство России распорядилось с 1 мая увеличить на 6,3% тарифы на передачу электроэнергии по единой национальной электрической сети.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с «Москвой 24» заявила, что для экономии на оплате ЖКУ можно отказаться от неиспользуемых услуг.

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