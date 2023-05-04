Против жительницы Красноярска возбудили дело об организации убийства по найму

В отношении жительницы Красноярска возбуждено дело об организации заказного убийства дочери.

Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК.

«Предотвращено заказное убийство 48-летней жительницы Красноярска, приготовление к которому организовала её мать», — говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина заплатила знакомому мужчине, попросив убить дочь с целью завладеть её квартирой.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в СК Краснодарского края заявили о задержании троих подозреваемых в убийстве мужчины и девушки, пропавших пять дней назад на трассе в регионе.