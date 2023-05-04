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В Херсонской области отбили атаку беспилотников ВСУ на населённые пункты

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Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулёв сообщил, что отбита атака украинских беспилотников на жилые кварталы населённых пунктов Херсонской области.

Об этом пишет РИА Новости.

«Подразделением противовоздушной обороны группировки «Днепр» отбита очередная атака БПЛА украинских националистов на жилые кварталы населённых пунктов Херсонской области», — заявил он.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за падения беспилотника.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе ликвидирован.

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