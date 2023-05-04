МЧС: резервуар с нефтепродуктами горит на заводе в Краснодарском крае на 400 кв. м

Площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе на Кубани составляет 400 кв. м. Пожар локализован, ведётся тушение.

Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«В 02:55 03.05.2023 поступило сообщение о том, что произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами по адресу: Северский район, посёлок Ильский», — передаёт сообщение ТАСС.

Отмечается, что к тушению пожара привлечено 167 человек, 39 единицы техники.

Пожар локализован на площади 400 кв. м.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что резервуары с нефтепродуктами горят на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Кубани.

По предварительным данным, пострадавших нет.