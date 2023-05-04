МЧС: резервуар с нефтепродуктами горит на заводе в Краснодарском крае на 400 кв. м
Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«В 02:55 03.05.2023 поступило сообщение о том, что произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами по адресу: Северский район, посёлок Ильский», — передаёт сообщение ТАСС.
Отмечается, что к тушению пожара привлечено 167 человек, 39 единицы техники.
Пожар локализован на площади 400 кв. м.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что резервуары с нефтепродуктами горят на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Кубани.
По предварительным данным, пострадавших нет.