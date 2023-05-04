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Кондратьев: в результате пожара на Ильском НПЗ на Кубани, предварительно, пострадавших нет

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что резервуары с нефтепродуктами горят на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Кубани. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в данный момент работают пожарные расчёты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае из-за падения беспилотника.

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