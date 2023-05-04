«Известия»: срок софинансирования государством долгосрочных сбережений могут продлить

Власти могут продлить срок софинансирования по программе долгосрочных сбережений (ПДС), законопроект о которой был внесен в Госдуму 27 апреля.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Отмечается, что власти могут продлить срок софинансирования по программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Так, государство будет в течение трёх лет добавлять до 36 тысяч рублей на взносы граждан, которые станут участниками программы в первые три года её действия.

«Вопрос о пролонгации софинансирования уплаченных взносов граждан в программу может быть рассмотрен в дальнейшем дополнительно», — сказано в материале.

Ранее РБК сообщил, что Минфин России совместно с Центробанком представил законопроект о программе долгосрочных сбережений.