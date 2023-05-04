«Известия»: срок софинансирования государством долгосрочных сбережений могут продлить
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Отмечается, что власти могут продлить срок софинансирования по программе долгосрочных сбережений (ПДС).
Так, государство будет в течение трёх лет добавлять до 36 тысяч рублей на взносы граждан, которые станут участниками программы в первые три года её действия.
«Вопрос о пролонгации софинансирования уплаченных взносов граждан в программу может быть рассмотрен в дальнейшем дополнительно», — сказано в материале.
Ранее РБК сообщил, что Минфин России совместно с Центробанком представил законопроект о программе долгосрочных сбережений.