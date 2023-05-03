На площади Памяти в Тюмени открыли аллею «Бессмертного полка».

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На аллее размещён памятный стенд, благодаря которому можно ознакомиться с историей движения. Также там установлена стела «Свеча».

Кроме того, 9 мая в городе состоится торжественный парад катамаранов «Под парусами Победы», передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр областного правительства.

«Этим парадом мы хотим подчеркнуть важный патриотический момент — все мы едины и непобедимы», — сказал председатель Тюменского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Евгений Кравченко.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проведут 300 концертов и фестивалей в рамках празднования Дня Победы.