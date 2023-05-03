Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Тюмени открыли аллею «Бессмертного полка»

Короткая ссылка
На площади Памяти в Тюмени открыли аллею «Бессмертного полка».
В Тюмени открыли аллею «Бессмертного полка»
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

На аллее размещён памятный стенд, благодаря которому можно ознакомиться с историей движения. Также там установлена стела «Свеча».

Кроме того, 9 мая в городе состоится торжественный парад катамаранов «Под парусами Победы», передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр областного правительства.

«Этим парадом мы хотим подчеркнуть важный патриотический момент — все мы едины и непобедимы», — сказал председатель Тюменского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Евгений Кравченко.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проведут 300 концертов и фестивалей в рамках празднования Дня Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить