В Москве рассказали о ходе модернизации Боткинской больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал подробности о модернизации Боткинской больницы.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Мы продолжаем кардинальную реконструкцию самой крупной в Москве больницы, корпус за корпусом мы создавали новые центры медицинской помощи. В этом году будет введено в эксплуатацию сразу два таких центра», — заявил Собянин.

По его словам, это крупнейший и самый современный в Европе урологический центр и флагманский центр для оказания не только экстренной, но и плановой помощи с оборудованием экспертного класса.

Оба центра должны быть открыты к осени.

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