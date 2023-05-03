Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минобороны: подход России к ядерному сдерживанию носит оборонительный характер

Короткая ссылка
Заместитель российского министра обороны Александр Фомин в ходе брифинга для военных атташе дружественных стран подчеркнул, что подход России к ядерному сдерживанию носит оборонительный характер.
Минобороны: подход России к ядерному сдерживанию носит оборонительный характер
  • РИА Новости

«Отмечено, что деятельность Российской Федерации в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер», — цитирует его ТАСС.

Фомин добавил, что политика России в сфере ядерного сдерживания также направлена на защиту суверенитета и территориальной целостности страны.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что Москва не намерена идти по пути ядерной эскалации, но советует её не испытывать.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Россия сделает всё для недопущения развития событий по худшему сценарию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить