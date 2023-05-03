Минобороны: подход России к ядерному сдерживанию носит оборонительный характер

Заместитель российского министра обороны Александр Фомин в ходе брифинга для военных атташе дружественных стран подчеркнул, что подход России к ядерному сдерживанию носит оборонительный характер.

«Отмечено, что деятельность Российской Федерации в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер», — цитирует его ТАСС.

Фомин добавил, что политика России в сфере ядерного сдерживания также направлена на защиту суверенитета и территориальной целостности страны.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что Москва не намерена идти по пути ядерной эскалации, но советует её не испытывать.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Россия сделает всё для недопущения развития событий по худшему сценарию.