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Володин: депутаты будут требовать применения способного уничтожить киевский режим оружия

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после попытки украинских беспилотников атаковать Кремль российские депутаты будут требовать применения оружия, способного уничтожить киевский террористический режим.
Володин: депутаты будут требовать применения способного уничтожить киевский режим оружия
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», — отметил Володин.

Также председатель Госдумы заявил, что теракт в отношении президента — это нападение на Россию.

По его словам, переговоров с режимом Зеленского после атаки БПЛА на Кремль быть не может.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.

Президент России Владимир Путин не пострадал. В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.

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