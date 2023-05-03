Володин: депутаты будут требовать применения способного уничтожить киевский режим оружия

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после попытки украинских беспилотников атаковать Кремль российские депутаты будут требовать применения оружия, способного уничтожить киевский террористический режим.

Об этом он написал в Telegram.

«Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», — отметил Володин.

Также председатель Госдумы заявил, что теракт в отношении президента — это нападение на Россию.

По его словам, переговоров с режимом Зеленского после атаки БПЛА на Кремль быть не может.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.

Президент России Владимир Путин не пострадал. В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.