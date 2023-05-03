Володин: депутаты будут требовать применения способного уничтожить киевский режим оружия
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», — отметил Володин.
Также председатель Госдумы заявил, что теракт в отношении президента — это нападение на Россию.
По его словам, переговоров с режимом Зеленского после атаки БПЛА на Кремль быть не может.
В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.
Президент России Владимир Путин не пострадал. В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.