RT: новое уголовное дело против Навального — вымысел его адвокатов

Как выяснил RT, против Алексея Навального не возбуждалось нового уголовного дела по статье 321 УК России, о котором сообщали адвокаты основателя ФБК*. Об этом сообщили источники в российских правоохранительных органах. При этом отмечается, что Навальный продолжает отбывать наказание по уже вынесенным приговорам, связанным с мошенничеством и оскорблением судьи. Также он проходит обвиняемым по возбуждённому ранее уголовному делу о публичных призывах к экстремизму и терроризму.

По данным источников RT в правоохранительных органах, эпизод с переводом Навального в камеру с «бомжом», который преподносился его адвокатом Вадимом Кобзевым как провокация со стороны силовиков, для нового обвинения по статье 321 УК России («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»), в итоге не повлёк для осуждённого никаких уголовных последствий.

Как отмечают собеседники RT, сотрудники пенитенциарной системы по этому инциденту продолжают проводить проверку.

По их словам, «тиражируемая адвокатами новость о новом уголовном деле выдумана» ими же самими для сохранения присутствия Навального в медийной повестке.

Как сообщали СМИ ранее, при попытке перевода Навального в новую камеру во владимирской колонии ИК-6, тот оказал сопротивление сотрудникам колонии, заявив, что не будет сидеть в одной камере с каким-то «бомжом».

До этого Навальный называл неопрятного сокамерника «чёртом», а также утверждал, что по тюремным понятиям должен его побить или выкинуть из камеры.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.