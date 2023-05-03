RT: новое уголовное дело против Навального — вымысел его адвокатов
- AP
По данным источников RT в правоохранительных органах, эпизод с переводом Навального в камеру с «бомжом», который преподносился его адвокатом Вадимом Кобзевым как провокация со стороны силовиков, для нового обвинения по статье 321 УК России («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»), в итоге не повлёк для осуждённого никаких уголовных последствий.
Как отмечают собеседники RT, сотрудники пенитенциарной системы по этому инциденту продолжают проводить проверку.
По их словам, «тиражируемая адвокатами новость о новом уголовном деле выдумана» ими же самими для сохранения присутствия Навального в медийной повестке.
Как сообщали СМИ ранее, при попытке перевода Навального в новую камеру во владимирской колонии ИК-6, тот оказал сопротивление сотрудникам колонии, заявив, что не будет сидеть в одной камере с каким-то «бомжом».
До этого Навальный называл неопрятного сокамерника «чёртом», а также утверждал, что по тюремным понятиям должен его побить или выкинуть из камеры.
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