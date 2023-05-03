В Симферополе открыли мемориальный сквер на месте бывшего нацистского лагеря

Сквер памяти советских военнопленных на месте бывшего нацистского фильтрационного лагеря «Картофельный городок» открыли в Симферополе.

Комплекс представляет собой инсталляцию с разрушенными стенами и заборами с колючей проволокой, передаёт ОТР.

Уточняется, что в концлагере одновременно содержали до 6 тыс. советских военнопленных, а также женщин и детей, которых впоследствии отправляли в Германию. Всего через лагерь прошли почти 150 тыс. человек.

В лагере люди содержались в тяжелейших условиях. Согласно документам, от голода и болезней там умирали до 50 человек в сутки.

Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что в Ленинградской области прошла церемония открытия памятника военным журналистам.