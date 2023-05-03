В Минздраве России заявили, что выпуск вакцин от кори идёт опережающими темпами
- РИА Новости
«За последнюю декаду апреля в гражданский оборот выпущено более 550 тыс. доз вакцины отечественного производства. Ожидаются дополнительные поставки вакцины в регионы, в том числе для вакцинации по эпидпоказаниям», — заявили в Минздраве России РИА Новости.
Уточняется, что в случае необходимости регионы смогут производить закупки.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России от кори привиты 97% детей.
Кроме того, Попова сообщила, что в ходе кампании по подчищающей противокоревой иммунизации в России удалось привить порядка 500 тыс. человек.