Опубликованы имена подозреваемых в убийстве двух аниматоров на Кубани

Опубликованы имена подозреваемых в убийстве на Кубани организаторов праздников Кирилла Чубкова и Татьяны Мостыко.

Как пишет kp.ru, на данный момент задержаны 30-летний Анатолий Двойников, 44-летний Арам Татосян и 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян.

Последний в 2016 году был осуждён по ряду статей. В частности, его судили за кражи, разбой, бандитизм, незаконное хранение оружия, угон авто и вымогательство.

Двойников ранее был судим за то, что порезал ножом знакомого.

Татосян ранее судимостей не имел.

По версии следствия, трое подозреваемых напали на потерпевших около станицы Березанской, а после украли у них деньги, а также банковские карты, с которых сняли средства в нескольких банкоматах. Похитив деньги, злоумышленники убили своих жертв.