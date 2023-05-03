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Опубликованы имена подозреваемых в убийстве двух аниматоров на Кубани

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Опубликованы имена подозреваемых в убийстве на Кубани организаторов праздников Кирилла Чубкова и Татьяны Мостыко.
Опубликованы имена подозреваемых в убийстве двух аниматоров на Кубани
  • РИА Новости

Как пишет kp.ru, на данный момент задержаны 30-летний Анатолий Двойников, 44-летний Арам Татосян и 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян.

Последний в 2016 году был осуждён по ряду статей. В частности, его судили за кражи, разбой, бандитизм, незаконное хранение оружия, угон авто и вымогательство.

Двойников ранее был судим за то, что порезал ножом знакомого.

Татосян ранее судимостей не имел.

По версии следствия, трое подозреваемых напали на потерпевших около станицы Березанской, а после украли у них деньги, а также банковские карты, с которых сняли средства в нескольких банкоматах. Похитив деньги, злоумышленники убили своих жертв.

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