Опубликованы имена подозреваемых в убийстве двух аниматоров на Кубани
- РИА Новости
Как пишет kp.ru, на данный момент задержаны 30-летний Анатолий Двойников, 44-летний Арам Татосян и 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян.
Последний в 2016 году был осуждён по ряду статей. В частности, его судили за кражи, разбой, бандитизм, незаконное хранение оружия, угон авто и вымогательство.
Двойников ранее был судим за то, что порезал ножом знакомого.
Татосян ранее судимостей не имел.
По версии следствия, трое подозреваемых напали на потерпевших около станицы Березанской, а после украли у них деньги, а также банковские карты, с которых сняли средства в нескольких банкоматах. Похитив деньги, злоумышленники убили своих жертв.