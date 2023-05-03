Сенатор Гумерова заявила об увеличении расходов на науку в России

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT предложение первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой увеличить объёмы финансирования и количество проводимых научных исследований в России для укрепления отечественного технологического суверенитета.

По её словам, сейчас в России сформирована новая модель управления научно-технологическим развитием страны.

«Очень важно, что ранее разрозненные 34 программы научного развития, которые были в разных ведомствах, по разным направлениям, объединены в единую программу, стоимость которых 1,2 трлн рублей. Если целью инициативы является технологический суверенитет, то всё-таки эту инициативу надо рассматривать вкупе, в комплексе мер. Мы не сторонники просто увеличить расходы и дать налоговые послабления. Сегодня расходы на науку увеличились, и мы понимаем, для чего вкладываем и что хотим получить», — объяснила Гумерова.

Ранее в России предложили увеличить объёмы финансирования и количество научных исследований.

В частности, в рамках инициативы предлагается освободить от налога на прибыль те доходы компании, которые были получены от научно-исследовательской деятельности — как минимум если она велась в кооперации бизнеса и опорных вузов.