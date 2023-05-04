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Опрос: россиянам тяжелее всего по рабочим вопросам общаться с бухгалтерами

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RT
Согласно данным опроса, сложнее всего россиянам даётся общение по рабочим вопросам с финансовыми специалистами и бухгалтерами (7%), 5% опрошенных испытывают трудности в коммуникации с программистами, а 4% респондентов с трудом находят общий язык с инженерами и специалистами служб безопасности.
Опрос: россиянам тяжелее всего по рабочим вопросам общаться с бухгалтерами
  • Gettyimages.ru

Как отмечается в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть в распоряжении RT), ещё 3% респондентов заявили о трудностях коммуникации с юристами, рабочими и экономистами. Столько же россиян с трудом общаются с коллегами — представителями своих профессий (3%).

«С менеджерами по продажам сложно общаться 2% опрошенных, с менеджерами по персоналу и офис-менеджерами — по 1%», — заявляют аналитики.

При этом 29% утверждают, что легко находят общий язык с представителями любых профессий. А для каждого десятого сложности в общении зависят не от профессии, а от характера коллеги.

Ещё 1% россиян сложно общаться практически со всеми, отмечается в опросе. 

При этом женщины чаще мужчин говорят о том, что не имеют проблем в общении с представителями других специальностей: 33% против 25%.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны.

Ранее исследование показало, что половина россиян готовы работать с плохим начальником за высокую зарплату.

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