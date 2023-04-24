Исследование: половина россиян готовы работать с плохим начальником за высокую зарплату

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Сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, как россияне относятся к плохим начальникам и что может заставить их работать под началом таких людей.
Исследование: половина россиян готовы работать с плохим начальником за высокую зарплату
  • Gettyimages.ru
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Об этом пишет «Газета.Ru».

Как показал опрос, 51% россиян были бы готовы работать с плохим начальником только за высокую заработную плату. 46% опрошенных могут поменять работу из-за плохого начальника, 9% респондентов не считают плохое руководство весомым поводом для увольнения.

Вместе с тем уточняется, что 19% респондентов сегодня негативно оценивают своего руководителя и считают, что его следует сменить, 44% опрошенных отметили, что относятся к своему начальнику нейтрально, а 37% отметили профессионализм руководителя и его умение поддерживать отношения с коллективом.

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.

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