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Площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами на Кубани достигла 1200 квадратных метров

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Глава Темрюкского района Краснодарского края Фёдор Бабенков заявил, что площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами на Кубани достигла 1200 кв. м.

Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.

«На территории предприятия АО «Таманьнефтегаз» работают специальные службы. Площадь возгорания — 1,2 тыс. кв. метров, пострадавших нет», — Указал Бабенков.

Он также уточнил, что на месте происшествия тушением занимаются пожарные расчёты в количестве 23 ед. техники и 85 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в посёлке Волна Темрюкского района Краснодарского края.

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