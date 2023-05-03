Площадь возгорания резервуара с нефтепродуктами на Кубани достигла 1200 квадратных метров
Как сообщает ТАСС, об этом он написал в своём Telegram.
«На территории предприятия АО «Таманьнефтегаз» работают специальные службы. Площадь возгорания — 1,2 тыс. кв. метров, пострадавших нет», — Указал Бабенков.
Он также уточнил, что на месте происшествия тушением занимаются пожарные расчёты в количестве 23 ед. техники и 85 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в посёлке Волна Темрюкского района Краснодарского края.