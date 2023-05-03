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ТАСС: доработка авиабомб ФАБ-250 позволила сделать их высокоточными

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Российские авиационные бомбы ФАБ-250 поставили на крылатую платформу и оснастили навигационной системой, что позволило сделать их высокоточными боеприпасами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В рамках доработки авиабомбы ФАБ-250 установили на крылатые платформы и оснастили инерциальной навигационной системой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при скорости отцепа от самолёта 800-900 км/ч бомба планирует на дальность до 80 км.

По данным источника, корректируемые бомбы применяются с бомбардировщиков Су-34 в ходе спецоперации на Украине.

Ранее военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что ВСУ поменяли тактику в Артёмовске (Бахмуте) после применения ВКС России планирующих бомб типа ФАБ-500.

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