ТАСС: доработка авиабомб ФАБ-250 позволила сделать их высокоточными
«В рамках доработки авиабомбы ФАБ-250 установили на крылатые платформы и оснастили инерциальной навигационной системой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при скорости отцепа от самолёта 800-900 км/ч бомба планирует на дальность до 80 км.
По данным источника, корректируемые бомбы применяются с бомбардировщиков Су-34 в ходе спецоперации на Украине.
Ранее военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что ВСУ поменяли тактику в Артёмовске (Бахмуте) после применения ВКС России планирующих бомб типа ФАБ-500.