RT и «Эксмо-АСТ» запускают поэтический марафон

Телеканал RT совместно с издательской группой «Эксмо-АСТ» запускают поэтический марафон, приуроченный к выходу книги «ПоэZия русского лета». Поэты, актёры, телеведущие и общественные деятели прочитают стихи, вошедшие в сборник.

«В нашем сборнике — стихи, достойные Симонова и Твардовского. Многие из поэтов все восемь лет писали про войну, про Донбасс, про жизнь и смерть. Мне показалось несправедливым, что об этом мало знают, что наших замечательных новых поэтов не проходят в школе... Именно такие люди делают нацию, они формируют культурные коды. О многих из них я даже не знала. А теперь можете узнать все вы», — заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Среди участников марафона — президент Российского книжного союза Сергей Степашин, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова, журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв.

Видеоролики будут публиковаться в социальных сетях проекта «Эксмо-АСТ» «У страниц нет границ» во «ВКонтакте» и в Telegram, а также в соцсетях телеканала RT.

Марафон продлится до 17 июня.