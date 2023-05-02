«ПоэZия русского лета»: RT и «Эксмо-АСТ» запускают поэтический марафон

Телеканал RT совместно с издательской группой «Эксмо-АСТ» дали старт поэтическому марафону, приуроченному к выходу в печать книги «ПоэZия русского лета». В рамках марафона поэты, актёры, телеведущие и общественные деятели прочитают стихи, вошедшие в сборник. Акция пройдёт в социальных сетях «Эксмо-АСТ» и RT.

«В нашем сборнике — стихи, достойные Симонова и Твардовского. Многие из поэтов все восемь лет писали про войну, про Донбасс, про жизнь и смерть. Мне показалось несправедливым, что об этом мало знают, что наших замечательных новых поэтов не проходят в школе... Именно такие люди делают нацию, они формируют культурные коды. О многих из них я даже не знала. А теперь можете узнать все вы», — сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Стихотворения из сборника «ПоэZия русского лета» прочитают поэты, актёры, телеведущие и общественные деятели, в том числе главный редактор RT Маргарита Симоньян, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова, журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв и многие другие. Видеоролики будут публиковаться в социальных сетях проекта «Эксмо-АСТ» «У страниц нет границ» во «ВКонтакте» и в Telegram, а также в соцсетях телеканала RT. Поэтический марафон откроется 2 мая — в день годовщины трагических событий в одесском Доме профсоюзов — и продлится до 17 июня. Акция проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Российского книжного союза.

В сборник «ПоэZия русского лета» под редакцией RT вошли работы 25 авторов, которые c 2014 года создают новую русскую фронтовую поэзию. Среди них Анна Ревякина, Семён Пегов, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Валентин Горшенин, Александр Пелевин, Анна Долгарева, Максим Замшев. Иллюстрации для книги сделаны художником Ильёй Пожаровым.

Сборник «ПоэZия русского лета» издательства «Эксмо» будет доступен в книжных магазинах России и на книжных онлайн-платформах. Приобрести книгу и ознакомиться с фрагментом можно по ссылке. Часть средств от продажи книги будет направлена в поддержку благотворительного проекта RT «Дети войны».

Принять участие в поэтическом марафоне также смогут пользователи соцсетей «ВКонтакте» и Telegram.

Хештег акции: #поэZиярусскоголета.