В Мариуполе запустили восстановленное после боёв движение трамваев

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Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт трамвайному движению в Мариуполе.
В Мариуполе запустили восстановленное после боёв движение трамваев
  • РИА Новости
  • © Александр Сухов

«Прошу вас об этом и поздравляю с началом движения», — сказал Путин во время запуска восстановленной после боевых действий трамвайной системы.

Как пишет РИА Новости, трамваи были запущены по маршруту номер 1, который ходит от депо №3 до городской больницы.

На маршрут, который начинается в Кальмиусском районе в северной части города, выйдут 13 составов, сообщает агентство.

Вице-премьер Марат Хуснуллин также заявил, что все объекты в Мариуполе будут подключены к отоплению по полноценной схеме в текущем году.

19 марта Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. В рамках визита он пообщался с местными жителями и осмотрел одну из квартир в новом доме.

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