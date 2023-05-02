В Москве открыли 109 станций метро и МЦК за 12 лет

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В Москве открыли 109 станций метрополитена и Московского центрального кольца за последние 12 лет, заявил мэр Сергей Собянин.
В Москве открыли 109 станций метро и МЦК за 12 лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Реализован крупнейший проект метростроения — Большая кольцевая линия, построено свыше 1,2 тыс. км дорог», — отметил мэр.

Как напомнил Собянин, в городе реализуется программа реновации, реконструируются бывшие промышленные зоны.

Например, построено более 120 млн кв. м недвижимости, в том числе 51 млн кв. м жилья.

Также возведено 907 объектов социальной инфраструктуры, передаёт интернет-газета «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что в столичном районе Нагатинский Затон открыли обновлённый Южный речной вокзал.

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