В Москве открыли 109 станций метро и МЦК за 12 лет
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
«Реализован крупнейший проект метростроения — Большая кольцевая линия, построено свыше 1,2 тыс. км дорог», — отметил мэр.
Как напомнил Собянин, в городе реализуется программа реновации, реконструируются бывшие промышленные зоны.
Например, построено более 120 млн кв. м недвижимости, в том числе 51 млн кв. м жилья.
Также возведено 907 объектов социальной инфраструктуры, передаёт интернет-газета «Дни.ру».
Ранее сообщалось, что в столичном районе Нагатинский Затон открыли обновлённый Южный речной вокзал.