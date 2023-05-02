Пассажиры подмосковных автобусов совершили более 4 млн поездок с 29 апреля по 1 мая

В Минтрансе Московской области сообщили, что в период первых майских праздников пассажиры совершили более 4 млн поездок на региональных автобусах.

В период с 29 апреля по 1 мая пассажиры проехали в автобусах около 4,2 млн раз, передаёт телеканал «360» со ссылкой на данные ведомства.

Больше 2 млн поездок пришлось на долю компании «Мострансавто».

Пик перевозок пришёлся на 29 апреля, когда автобусы перевезли 1,6 млн пассажиров.

Ранее, по сообщениям газеты «Дни.ру», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сборка новой партии электробусов из 50 штук подходит к концу на заводе в Сокольниках.